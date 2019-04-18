В Волгограде «Ренессанс страхование» переедет в новый офис

Общество 18.04.2019 16:27
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18.04.2019 16:27
Волгоградский филиал Группы «Ренессанс страхование» начнет работу в новом офисе в бизнес-центре Ворошиловского ТЦ на Рабоче-Крестьяноской улице, 9б с начала мая. Как пояснила ИА «Высота 102» директор филиала Ольга Бушуева причина переезда - «рост бизнеса и более удобные условия для клиентов и сотрудников: парковка, транспортная развязка, инфраструктура и дополнительные площади».
По данным Центрального Банка России, за 2018 год бизнес Ренессанс страхования в Волгограде вырос на 34,5% при том, что волгоградский страховой рынок вырос на 23,7%, а сборы всех страховщиков по всей России — на 15,7%.
В 2018 году Группа «Ренессанс страхование» собрала более 261,6 млн рублей страховых взносов и подтвердила свое место в десятке лидеров рискового страхования в регионе.
«Основными драйверами роста в прошлом году для нас стали страхование имущества, автострахование и добровольное медицинское страхование, — комментирует Ольга Бушуева. — Так, сборы по имущественным видам увеличились на 8% и составили 127,8 млн рублей (7% рынка), а по автокаско рост превысил 9%, а наша доля на этом рынке стала больше на 10%».
Однако фокус усилий компании в прошлом году, по словам Ольги Бушуевой, был направлен на увеличение портфеля корпоративных клиентов по ДМС. «В результате наш портфель в этой линии бизнеса вырос почти на 20%, — говорит она, — при том, что рынок в Волгограде сократился на 1%. С учетом увеличения расценок медучреждений, можно было бы констатировать стагнацию, но такой результат практически полностью связан с показателями лишь одного из лидеров рынка, существенно сократившего портфель. В целом ДМС на подъеме, мы видим устойчивый спрос со стороны работодателей, есть интерес к новым опциям, в частности, к телемедицине».
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