Общество

Жителям аварийных домов в Волгограде предложат варианты расселения

Общество 17.04.2019 11:49
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17.04.2019 11:49


Специалисты профильных служб мэрии приступили к проведению консультаций с  жителями  шести аварийных домов в Красноармейском, Кировском и Тракторозаводском районах Волгограда, процесс расселения которых стартует уже в этом году. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии,  волгоградцам предстоит определиться с вариантами получения компенсации – гражданам будут предоставляться либо жилые помещения в новостройках либо возмещение стоимости находящихся в собственности квадратных метров. 
Право на переселение в новые благоустроенные квартиры имеют как собственники, так и волгоградцы, проживающие по договору соцнайма. В первом случае горожане получают новые помещения в собственность, во втором – оформляется договор соцнайма.  Изначально современное жилье будет предоставляться из числа уже имеющегося в городе нового жилого фонда, в дальнейшем в рамках программы начнется строительство многоквартирных домов, куда волгоградцы смогут переехать из аварийных квартир.
Если собственник выбирает компенсацию стоимости жилого помещения, то в этом случае размер выплаты определяется по результатам оценки в соответствии с действующим федеральным законодательством – сумма, сроки и другие условия предоставления возмещения будут закреплены в соглашении с владельцем жилья.
Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», первыми новоселами в рамках программы станут 190 волгоградцев – это жители домов № 3 и 6 на улице Вучетича, №7 на улице Марийской, №8 поселка Саши Чекалина, № 14 и 20 на улице Жолудева. К слову, жильцы двух последних домов уже давно покинули непригодные и опасные для жизни здания и ждут новоселья в квартирах маневренного фонда. 
2019 год станет пилотным, властям на практике предстоит отработать механизм и обеспечить новыми квартирами первые семьи. Данная работа проводится в рамках нового федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – в апреле утверждена соответствующая региональная адресная программа по переселению из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах. На территории региона расселению подлежат 318 многоквартирных домов, в которых проживают около 10 тысяч человек. За последние годы в Волгоградской области в рамках реализации пятилетней региональной программы из аварийного жилья переселены более 5 тысяч человек, проживавших в 193 многоквартирных домах.  
 

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