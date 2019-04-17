Жителям аварийных домов в Волгограде предложат варианты расселения





Специалисты профильных служб мэрии приступили к проведению консультаций с жителями шести аварийных домов в Красноармейском, Кировском и Тракторозаводском районах Волгограда, процесс расселения которых стартует уже в этом году. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, волгоградцам предстоит определиться с вариантами получения компенсации – гражданам будут предоставляться либо жилые помещения в новостройках либо возмещение стоимости находящихся в собственности квадратных метров.

Право на переселение в новые благоустроенные квартиры имеют как собственники, так и волгоградцы, проживающие по договору соцнайма. В первом случае горожане получают новые помещения в собственность, во втором – оформляется договор соцнайма. Изначально современное жилье будет предоставляться из числа уже имеющегося в городе нового жилого фонда, в дальнейшем в рамках программы начнется строительство многоквартирных домов, куда волгоградцы смогут переехать из аварийных квартир.

Если собственник выбирает компенсацию стоимости жилого помещения, то в этом случае размер выплаты определяется по результатам оценки в соответствии с действующим федеральным законодательством – сумма, сроки и другие условия предоставления возмещения будут закреплены в соглашении с владельцем жилья.

Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», первыми новоселами в рамках программы станут 190 волгоградцев – это жители домов № 3 и 6 на улице Вучетича, №7 на улице Марийской, №8 поселка Саши Чекалина, № 14 и 20 на улице Жолудева. К слову, жильцы двух последних домов уже давно покинули непригодные и опасные для жизни здания и ждут новоселья в квартирах маневренного фонда.