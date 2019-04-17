В Волжском мать-пьяница бросила на даче двоих больных детей

Общество 17.04.2019 11:49
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17.04.2019 11:49
Двое маленьких детей, оставленных без присмотра своей нерадивой матерью, были найдены инспекторами по делам несовершеннолетних в Волжском. Об этом ИА “Высота 102” сегодня рассказали в региональном главке МВД. ЧП случилось накануне в одном из садоводческих товариществ. Сотрудники инспекции пришли, чтобы проверить, как обстоят дела у 32-летней женщины и ее сыновей, старшему из которых 4 года, а младшему всего 1 год и 4 месяца. Но придя к домику, где живет семья, правоохранители увидели, что женщины там нет, а дети брошены на произвол судьбы. Они остались с малышами до возвращения их непутевой родительницы. Женщина пришла домой только в три часа дня. По ее словам, утром она отправилась к знакомым, живущим неподалеку, чтобы выпить и весело провести время.
Детей осмотрели врачи и сказали, что мальчики нуждаются в госпитализации - у них обнаружены хронические заболевания.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело за оставление малолетних в опасном для их жизни или здоровья состоянии. Ей грозит до года тюрьмы.
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