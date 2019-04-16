Волгоградские полицейские культурно отдохнули в юбилей

Общество 16.04.2019 17:36
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16.04.2019 17:36
В Центральном концертном зале Волгограда сегодня собрались полицейские, свободные от дежурства, чтобы отдохнуть в день юбилея ГУ МВД по Волгоградской области.
Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», поздравил своих коллег со знаменательной датой начальник главка МВД генерал-лейтенант Александр Кравченко.
Теплые слова волгоградским стражам правопорядка адресовал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, поздравили полицейских с юбилеем управления начальник УФСБ по Волгоградской области генерал-лейтенант Анатолий Гулевский, главный федеральный инспектор по Волгоградской области Дмитрий Сафонов.
На экране на сцене демонстрировались кадры видеохроники истории волгоградской полиции, современные будни правоохранителей.
В зале, помимо сотрудников ГУ МВД по Волгоградской области, было много приглашенных - священнослужители, депутаты, общественники, ветераны.
Подарком для тех, кто большую часть жизни отдает службе, стали выступления творческих коллективов. Свои таланты показали и сами полицейские, артисты волгоградской филармонии и учащиеся кадетских и полицейских классов.
Сюрпризом вечера стал выход на сцену известного певца и музыканта Дениса Майданова.
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