Волгоградские полицейские культурно отдохнули в юбилей





В Центральном концертном зале Волгограда сегодня собрались полицейские, свободные от дежурства, чтобы отдохнуть в день юбилея ГУ МВД по Волгоградской области.









Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», поздравил своих коллег со знаменательной датой начальник главка МВД генерал-лейтенант Александр Кравченко.









Теплые слова волгоградским стражам правопорядка адресовал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, поздравили полицейских с юбилеем управления начальник УФСБ по Волгоградской области генерал-лейтенант Анатолий Гулевский, главный федеральный инспектор по Волгоградской области Дмитрий Сафонов.









На экране на сцене демонстрировались кадры видеохроники истории волгоградской полиции, современные будни правоохранителей.









В зале, помимо сотрудников ГУ МВД по Волгоградской области, было много приглашенных - священнослужители, депутаты, общественники, ветераны.









Подарком для тех, кто большую часть жизни отдает службе, стали выступления творческих коллективов. Свои таланты показали и сами полицейские, артисты волгоградской филармонии и учащиеся кадетских и полицейских классов.









Сюрпризом вечера стал выход на сцену известного певца и музыканта Дениса Майданова.



