Общество

На Волгоградскую область надвигаются заморозки

Общество 15.04.2019 16:24
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15.04.2019 16:24


Заморозки ожидаются в ближайшие дни на территории Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", такое предупреждение сегодня разослало региональное управление МЧС  со ссылкой на прогноз Росгидромета. Так, в регионе 18-20 апреля ожидаются заморозки в воздухе и на почве до 5 градусов ниже нуля.

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