Волгоградский «КАУСТИК» открыл артистам «Царицынской оперы» новые творческие возможности





В Год театра в России при финансовой поддержке АО «КАУСТИК» завершился ремонт камерного зала Волгоградского государственного театра «Царицынская опера».

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, уникальные акустические характеристики обновлённого камерного зала «Царицынской оперы» теперь, после ремонта, значительно расширят возможности привлечения новых зрителей.

Кроме масштабных зрелищных постановок, которые проходят на большой сцене, репертуар театра включает и проекты, предполагающие более тесный контакт исполнителей со зрителями, более доверительный тон общения – это вокальные и инструментальные концерты, интерактивные проекты для детей, встречи со зрителями, проведение конкурсов и др. Именно для таких проектов и предназначен камерный зал, вместимость которого после ремонта возросла до 130 человек. При этом обновлённая сценическая площадка теперь стала не только значительно больше по размеру, но и оборудована так называемой «одеждой сцены» - мягкими занавесами, кулисами, формирующими игровое пространство, а также необходимым световым и звуковым оборудованием.





«Для наших артистов – это новая возможность ярче продемонстрировать свои таланты, - заявил во время торжественного открытия зала директор театра Леонид Пикман. – Ремонт зала был многолетней мечтой всего коллектива. Теперь же увеличенная площадь сцены и новые возможности для художественного, светового оформления позволят ставить в зале камерные оперы, моно- и мини-спектакли, приглашать сюда коллег из других театров».

Сотрудничество волгоградских химиков и «Царицынской оперы» началось в прошлом году. Поддержка «КАУСТИКа», среди сотрудников которого немало почитателей оперного искусства, позволила значительно улучшить качество постановок и привлечь в театр больше волгоградцев и гостей города. Так, перед началом нынешнего сезона - ещё летом прошлого года, в театре появились новые проектор и салонный рояль. А благодаря современному светодиодному экрану у зрителей теперь есть возможность видеть синхронный перевод произведений оперной классики, которые артисты исполняют на иностранных языках.



