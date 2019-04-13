Общество

В селе Волгоградской области запретили пить воду из-за опасных бактерий

Общество 13.04.2019 06:00
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13.04.2019 06:00


Жителям села  Нижняя Добринка Камышинского района Волгоградской области запрещено употреблять некипяченую воду. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт поселения, сельские власти опубликовали соответствующее предостережение. Как выяснилось, поводом для запрета стали неутешительные результаты анализа воды, который провело МУП «Благоустройство и ЖКХ». Выяснилось, что вода не соответствует показателям санитарно-микробиологическим показателям по общему количеству колиформных и термотолерантных бактерий. Наличие бактерий этого вида свидетельствует о присутствии  фекалий и угрозе заражения кишечной палочкой. В МУП отметили, что ухудшение качества воды произошло в период паводковых вод. 
«Сейчас показатели уже не такие плохие, как несколько дней назад, - рассказала ИА «Высота 102» глава Нижнедобринского сельского поселения Наталья Китаева. – Вода могла испортиться из-за паводка – наше село находится на берегу Волги. Но такое происходит не всегда. Но мы приняли все меры, чтобы обезопасить наших жителей от возможной напасти». 

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