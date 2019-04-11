Общество

Полицейские Волгоградской области на пороге 100-летия главка МВД

Общество 11.04.2019 12:55
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11.04.2019 12:55


Турнир по мини-футболу, посвященный вековому юбилею регионального ГУ МВД России, собрал лучшие команды силовых структур и ведомств области. Как рассказали сегодня  ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по региону, в футбольной встрече приняли участие около 100  из главка МВД, прокуратуры, Росгвардии, СУ СК России, Волгоградской Академии МВД РФ, Федеральной службы безопасности, Линейного управления внутренних дел на транспорте, Федеральной службы охраны, МЧС и Управления федеральной службы исполнения наказаний. 
Игры прошли  в Центральном районе Волгограда  на базе спорткомплекса “Динамо”.
Перед началом футбольных состязаний ветеран  футбольного клуба “Ротор” Александр  Никитин напутствовал футболистов и поздравил полицейских с приближающимся праздником.

По итогам спортивных поединков, “золото” завоевали футболисты сборной главного управления регионального МВД, серебро взяла команда сотрудников прокуратуры, “бронза” - у учащихся Волгоградской Академии МВД РФ.
Напомним, на следующей неделе, во вторник Главное управление МВД России по Волгоградской области будет отмечать свой вековой юбилей.  Управление Царицынской губернской милиции было создано в разгар Гражданской войны - 16 апреля 1919 . Когда в самом  Царицыне шли ожесточенные бои, местный революционный комитет создал службу, призванную защищать порядок в мирное время  и давать отпор врагу на войне.  

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