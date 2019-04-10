В Волгоградской области растет число пострадавших от клещей

Общество 10.04.2019 09:34
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10.04.2019 09:34
Большую территорию в текущем году обработают в Волгоградской области от клещей, которые с начала теплого сезона уже покусали 13 жителей региона. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, неделю назад в регионе было 9 пострадавших от укусов этих насекомых. В ведомстве уточняют, что случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, пока не зарегистрировано.
По данным еженедельного мониторинга в настоящее время обращаемость населения в медицинские организации, пострадавших от укусов клещей, не превышает среднемноголетних значений. Тем не менее, как указано в сообщении, в 2019 году запланировано провести акарицидные обработки на площади 2000 тыс. га. Традиционно от этих насекомых будут обрабатывать зоны отдыха - парки и скверы, лесные насаждения, прилегающие к жилым массивам.
Напомним, территория Волгоградской области является эндемичной по таким инфекциям, передающимся клещами, как Крымская геморрагическая лихорадка, иксодовый клещевой боррелиоз, туляремия. Традиционно с наступлением теплой погоды жители региона выезжают на природу, дачные участки и лесопарковые зоны, где и регистрируется наибольшее число случаев присасывания клещей.
Специалисты напоминают о необходимости соблюдения индивидуальных мер предосторожности при нахождении на природе, а в случае обнаружения присосавшегося клеща необходимо обратиться к врачу. Удалять насекомое самостоятельно медики не рекомендуют.
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