В Волгоградской области растет число пострадавших от клещей





Большую территорию в текущем году обработают в Волгоградской области от клещей, которые с начала теплого сезона уже покусали 13 жителей региона. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, неделю назад в регионе было 9 пострадавших от укусов этих насекомых. В ведомстве уточняют, что случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, пока не зарегистрировано.

По данным еженедельного мониторинга в настоящее время обращаемость населения в медицинские организации, пострадавших от укусов клещей, не превышает среднемноголетних значений. Тем не менее, как указано в сообщении, в 2019 году запланировано провести акарицидные обработки на площади 2000 тыс. га. Традиционно от этих насекомых будут обрабатывать зоны отдыха - парки и скверы, лесные насаждения, прилегающие к жилым массивам.

Напомним, территория Волгоградской области является эндемичной по таким инфекциям, передающимся клещами, как Крымская геморрагическая лихорадка, иксодовый клещевой боррелиоз, туляремия. Традиционно с наступлением теплой погоды жители региона выезжают на природу, дачные участки и лесопарковые зоны, где и регистрируется наибольшее число случаев присасывания клещей.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдения индивидуальных мер предосторожности при нахождении на природе, а в случае обнаружения присосавшегося клеща необходимо обратиться к врачу. Удалять насекомое самостоятельно медики не рекомендуют.



