Сегодня Кадастровая палата по Волгоградской области напомнила жителям региона о том, что согласно новому порядку, перед началом строительства на земельном участке жилого или садового дома нужно обязательно подать в соответствующий орган уведомление о планируемом строительстве, чтобы в последующем объект не признали самовольно возведенной постройкой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на полученную информацию, с начала текущего года на садовом земельном участке разрешается размещение жилых и садовых домов, хозяйственных построек и гаражей. При этом количество надземных этажей в домах не должно быть больше трех, а высота построек не превышать двадцати метров. В филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Волгоградской области пояснили, что различие в том, что жилой дом предназначен для постоянного проживания граждан, а садовый дом – для временного пребывания. Что касается построек, уже возведенных на садовых земельных участках и зарегистрированных до 1 марта 2019 года, то такие здания признаются жилыми или садовыми домами. При этом замена документов, внесение в них изменений, а также направления каких – либо уведомлений не обязательны.







