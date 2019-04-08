Волгоградская область стала еще более опасной по бешенству





В Волгоградской области за последние три года почти в пять раз увеличилось количество населенных пунктов, не благополучных по особо опасным и карантинным инфекционным заболеваниям животных. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные, опубликованные в отчете КСП Волгоградской области, проверившей деятельность комитета ветеринарии за 2018 год.

Так, если в 2015 году таких населенных пунктов было 35, в 2016 году их количество увеличилось до 84, то в 2017 году насчитывалось уже 168. В прошлом году оно несколько снизилось - до 152. При этом в ведомстве рассчитывали в 2018 году уменьшить количество опасных по инфекциям среди животных населенных пунктов до 31 единицы. Однако признали, что не справились. Причиной этого, как пояснили в комитете ветеринарии, является ухудшение эпизоотической ситуации по бешенству среди животных в регионе. По данным управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, в прошлом году смертельная напасть чаще всего настигала домашних и диких кошек и собак, фиксировались подобные случаи среди домашней скотины, например, коров и лошадей. Также от бешенства погибали дикие еноты, куницы и даже домашние хомяки.

Напомним, распространение бешенства среди животных несет опасность и для людей. Заражение всегда заканчивается смертельным исходом, поэтому нужно проводить профилактические мероприятия с целью недопущения распространения инфекции, прививать домашних животных и проходить курсы вакцинации после укусов животных.



