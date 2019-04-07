Общество

В Волгограде обнаружили "подпольное убежище" иностранцев

Общество 07.04.2019 11:13
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07.04.2019 11:13


Квартиру с пятью “виртуально” проживающими иностранцами обнаружили  полицейские и сотрудники УФСБ в Тракторозаводском районе Волгограда. Об этом сегодня сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области. По поступившей информации, недавно в районное подразделение по вопросам миграции за получением разрешения на право пребывания в России обратились пятеро жителей Таджикистана. При этом все они указали один и тот же адрес регистрации -  квартиру в доме по улице 95-ой Гвардейской дивизии. Однако при проверке выяснилось, что иностранцы там не живут.  Как оказалось, 57-летняя хозяйка жилища и ее 32-летний сын решили заняться “бизнесом” - регистрировать у себя гастарбайтеров.
Сейчас в отношении “предприимчивых” волгоградцев возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ “Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации”. За это им может грозить штраф в размере до пятисот тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до трех лет.  Иностранцев снимут с миграционного учета, а их разрешительные документы будут аннулированы. После этого им придется покинуть пределы России.

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