В Волгограде после выборов в гордуму сменили трех председателей ТИК

Общество 06.04.2019 09:59
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06.04.2019 09:59
В Волгограде за период, прошедший после выборов в гордуму, сменилось руководство в трех территориальных избирательных комиссиях. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте облизбиркома, речь идет о председателях ТИК Тракторозаводского, Советского и Ворошиловского районов. Освобождение от должности произошло, как следует из постановлений облизбиркома, на основании заявлений теперь уже бывших председателей территориальных избирательных комиссий. Последнее такое кадровое решение в отношении руководителя ТИК Советского района было принято на днях. В Волгоградской области за период со дня выборов в сентябре прошлого года сменился лишь один председатель ТИК Ольховского района.
Напомним, по итогам выборов в Волгоградскую гордуму лидерами по количеству голосов, отданных за «Единую Россию», стали Красноармейский и Дзержинский районы – почти по 62%. Меньше всех сторонников партии власти среди районов города нашлось в Ворошиловском – всего около 35%, при этом за КПРФ здесь отдали голоса 22% проголосовавших. На втором месте по провальному для «ЕР» результату расположился Тракторозаводский район – почти 40% голосов. В Центральном районе результат для партии власти также был неутешителен – немногим более 41%. В Советском районе за «Единую Россию» проголосовали около 50% пришедших на участки, при этом здесь больше всего оказалось поклонников ЛДПР.
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