«Сиреневая аллея» появилась в Волжском благодаря пивоварам





Сотрудники филиала AB InBev Efesв г. Волжский отметили в минувшее воскресенье первую годовщину c момента создания компании, которое произошло в результате объединения AB InBev (АО «САН ИнБев») и Anadolu Efes (АО «Пивоварня Москва-Эфес») на территории России и Украины.





В честь этого события сотрудники филиала компании в г. Волжский провели акцию по высадке 100 саженцев венгерской сирени в МАУ «ПКиО «Новый город». В создании и благоустройстве «Сиреневой аллеи» приняли участие более 50 сотрудников компании, а Волжский стал первым городом, высадившим саженцы среди регионов присутствия компании.

Инициативу пивоваров поддержал глава городского округа –город Волжский Волгоградской области Игорь Воронин. Мэр города поздравил сотрудников компании, пожелал успешного развития, увеличения объемов производства и хорошего настроения.

«Из года в год весной мы проводим месячник благоустройства территории родного города, вовлекая общественность и жителей города все больше и больше в эти процессы. Приятно, что в стороне не остаются и наши партнеры - крупные предприятия – такие, как Филиал AB InBev Efes. Этот год для города юбилейный, и отрадно, что появляются инициативы по улучшению облика города Волжского» - отметил Игорь Воронин.





AB InBev Efes традиционно проводит экологические акции и субботники, уже более 9 лет реализует проект «Обустроим родники вместе!», работает над повышением энергоэффективности производства, сокращением использования воды на литр готовой продукции, поддерживает локальных сельхозпроизводителей.

«Мы не только создадим в городе новое живописное место, чарующее своим ароматом и красотой в весеннее время, но и внесем посильный вклад в формирование нового парка, который станет местом притяжения для жителей нашего города в будущем. Также, как это делает наша компания, наша «Сиреневая аллея» будет объединять людей, делая мир лучше», -отметил исполнительный директор филиала AB InBev Efes в г. Волжский Игорь Гайдым.



