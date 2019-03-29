В Волгоградской области снижают стоимость проезда на автобусах

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Общество 29.03.2019 15:53
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29.03.2019 15:53
В Волгоградской области автотранспортное предприятие заявило о снижении стоимости проезда на автобусном межмуниципальном маршруте «Волжский-Волгоград». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на МУП «Волжская автоколонна №1732», с 1 апреля этого года цена проездки на автобусе межмуниципального маршрута №123 "г. Волжский (30 микрорайон) – г.Волгоград (ЖДВ)"составит 55 рублей. Сейчас по этому маршруту можно проехать за 59 рублей. Еще дешевле обойдутся поездки из г.Волжский (30 м/р) до остановки "Универсам"(п. Спартановка, г. Волгоград) - 30 руб.; от остановки "Универсам"(п. Спартановка, г. Волгоград ) до г. Волгоград (ЖДВ) 25 руб.
Эти меры помогут муниципальному предприятию составить конкуренцию с коммерческими маршрутками №123, где стоимость полной поездки составляет 62 рубля. В конечном итоге пассажиры смогут сэкономить 7 рублей на билете. Сейчас автобусы муниципального предприятия курсируют полупустыми из-за того, что многие пассажиры предпочитают ездить на коммерческих микроавтобусах.
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