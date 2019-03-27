







Более 101 миллиона рублей будет направлено в этом году на оказание паллиативной помощи жителям Волгоградской области. Бюджетные средства выделяются в рамках целевой программы на приобретение необходимого медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Об актуальных задачах и основных направлениях организации паллиативной помощи на территории региона говорили сегодня на круглом столе, проведенном комитетом Волгоградской областной думы по охране здоровья, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регпарламента.

В обсуждении участвовали федеральные и региональные депутаты, руководители профильных ведомств администрации Волгоградской области, главные врачи, представители областного молодежного парламента и реготделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Как рассказал заместитель председателя комитета здравоохранения области Николай Алимов, в настоящее время стационарная паллиативная помощь оказывается в 32 медицинских организациях региона. Для этого предусмотрены 647 коек сестринского ухода и 181 койка с круглосуточным наблюдением врача. В прошлом году паллиативные стационары приняли более 6000 человек, и этот показатель продолжает расти. Волгоградский областной клинический хоспис является основным лечебным учреждением данного профиля.

В Волгограде, Волжском и центральных районных больницах также работают 45 кабинетов амбулаторной паллиативной медпомощи – в прошлом году её получили более 6 300 жителей региона. Организована работа школы по уходу за больными, которая за этот же период времени обучила 4 200 человек. Пациентами выездной службы паллиативной медицинской помощи в 2018 году стали около 900 жителей областного центра и соседних городов и районов. Кроме того, в регионе круглосуточно работает «горячая» телефонная линия.









«Закон о паллиативной помощи принят и вступил в силу. На депутатов федерального и регионального уровней возложены функции парламентского контроля, – отметила депутат Госдумы Анна Кувычко. – Для скорейшей реализации законодательных нововведений необходимо максимально полно выстроить межведомственное взаимодействие. Это, по-настоящему, народный закон, он касается каждого. Медицинские учреждения, органы социальной защиты, благотворители, волонтеры, общественники – все сопричастные к оказанию паллиативной помощи должны активно включиться в эту важную работу. Мы в начале пути, но у Волгоградской области есть приличный задел, который позволяет рассчитывать на успешное решение стоящих задач».

Для развития паллиативной медицинской помощи в 2018 году выделено 96,4 миллионов рублей. На эти деньги закуплено 3500 единиц медицинской техники, а также лекарственные препараты, которые поступили в 30 медучреждений. Кроме того, приобретено оборудование для пациентов, получающих помощь на дому. По сравнению с прошлым – в 2019 году на эти цели направят на 5,1 миллиона рублей больше.

Перспективы данного вида медпомощи в Волгоградской области связаны с развитием выездных форм поддержки маломобильных пациентов. Планируется создать 10 выездных бригад первичной медико-санитарной помощи детям. В Урюпинске, Михайловке и Камышине будут организованы межрайонные службы оказания паллиативной медицинской помощи. В центре внимания – обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания.

«Реализация принятого федерального закона требует разработки региональной программы развития паллиативной помощи, – подчеркнула председатель комитета Волгоградской областной Думы по охране здоровья, региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее» Наталья Семёнова. – Сегодня нам была представлена концепция, на её основе будет подготовлена «дорожная карта» с целевыми показателями, конкретными мероприятиями и сроками их исполнения. В апреле наш комитет рассчитывает эту программу обсудить».

Участники круглого стола обратили внимание на необходимость принять дополнительные меры для подготовки специалистов по оказанию паллиативной помощи. По общему мнению, также целесообразно привлечь к решению данных вопросов экспертов волгоградского медицинского университета. Прозвучавшие предложения будут учтены органами исполнительной власти региона в дальнейшей работе.

Справка. 17 марта вступил в силу федеральный закон о паллиативной помощи – он разработан по поручению Президента РФ для уточнения порядка и повышения эффективности предоставления данного вида медицинских и социальных услуг. Волгоградская областная Дума ещё на стадии рассмотрения законопроекта высказалась в его поддержку. Паллиативная помощь представляет собой комплекс мероприятий медицинского, психологического, социального характера, осуществляемых для улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан. Паллиативная медицинская помощь оказывается как в условиях стационаров и поликлиник, так и на дому. Закон предусматривает обеспечение неизлечимо больных всем необходимым – специализированным уходом, лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения.

Меры повышения качества и доступности помощи неизлечимым больным обсуждались на IV Образовательном форуме Южного федерального округа по вопросам паллиативной медицины, который проходил 21 – 22 марта в Волгоградском областном клиническом онкологическом диспансере. В его работе принимали участие 200 врачей и представители Минздрава России. Опыт Волгоградской области получил положительную оценку.