Общество 28.03.2019 08:50
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28.03.2019 08:50
Театральная студия "Вдохновение" школы №5 Краснооктябрьского района Волгограда принимает поздравления с блестящим выступлением на областном фестивале-конкурсе школьных театральных коллективов "Достояние русской театральной классики – современной молодежи". Как сообщает ИА "Высота 102", воспитанники театральной студии завоевали Гран-при фестиваля, восхитив жюри и зрителей своей работой. Они показали отрывок из спектакля "Старосветские помещики" по повести Николая Гоголя. Безупречной была не только игра молодых актеров и работа режиссера. О том, что этот конкурсный проект самый профессиональный и успешный, говорили и костюмы, и реквизит, и настроение, которое царило в зале. Игру талантливого школьного коллектива увидела и депутат Государственной думы РФ Анна Кувычко, которая приехала в школу №5, чтобы поздравить ребят и их наставников с заслуженной победой. Молодые артисты показали фрагмент своего спектакля, и снова сорвали овации в зале.
"Спасибо вам за этот праздник. Я вас от души поздравляю с этой значимой победой, которая сегодня обсуждается в театральных кругах региона, - сказала Анна Кувычко. - Считаю, что вас должны увидеть как можно больше людей". Депутат попросила руководителей театральной студии рассмотреть возможность участия в конкурсах, которые проходят в Москве. Со своей стороны депутат пообещала помощь и поддержку.
Анна Кувычко вручила директору школы №5 Зое Кузнецовой, руководителю театральной студии "Вдохновение" Лидии Беспалой, учителю музыки Татьяне Сабо благодарственные письма, а молодым актерам - сладкие подарки. Постановки этого коллектива, в том числе и на патриотическую тему, волгоградцы смогут увидеть уже в самое ближайшее время.
Справка. Конкурс-фестиваль школьных театральных коллективов проводится в Волгоградской области с 2006 года. Его инициатором был бывший худрук Нового экспериментального театра Отар Джангишерашвили. В этом году - в Год театра в России - на сцене НЭТа выступили более 30 школьных театральных коллективов из Волгограда, Светлоярского, Урюпинского, Кумылженского и Камышинского районов области. Конкурс прошел 25 марта, в День работника культуры. Молодые дарования представили на суд жюри сцены из спектаклей и инсценировки рассказов по произведениям классиков отечественной литературы.
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