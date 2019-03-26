Общество 26.03.2019 12:51
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26.03.2019 12:51
Волгоградская область получит 586 миллионов 330 тысяч рублей на переселение граждан из аварийного жилья в 2019 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление правительство РФ, деньги региону выделены в качестве субсидии из федерального бюджета. Размер субсидий для каждого региона разный. Например, Астраханская область получит около 105 миллионов рублей, а Якутия – почти 5 миллиардов рублей. Всего регионам выделено из федерального центра в этом году более 35 миллиардов рублей, объем финансирования программы до 2021 года оценивается в 105 миллиардов рублей.
В этом году в Волгоградской области планируют ликвидировать около 2,6 тысяч квадратных метров аварийного жилья, новоселье должны справить 150 человек. Всего в 2019-2021 годы в регионе собираются расселить 39,5 тысячи квадратных метров аварийного жилого фонда (признанного таковым с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года), где проживают 2170 человек. Для достижения показателей 2019 года предусмотрен необходимый объем софинансирования в консолидированном бюджете субъекта, пояснили в комитете строительства Волгоградской области.
Напомним, всего в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" до 2024 года в области предстоит расселить свыше 170 тысяч квадратных метров аварийного фонда, около 10 тысяч человек станут новоселами.
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