Общество 26.03.2019 13:10
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26.03.2019 13:10
Автомобилисты услышали просьбы мэрии не препятствовать весенней уборке центра Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня в первой половине дня с улицы Советской были эвакуированы лишь три машины, припаркованные под знаками на той стороне дороги, где парковка запрещена по четным датам. Вчера нарушителей было гораздо больше - на штрафстоянки с «нечетной» стороны улицы за сутки уехали 20 машин. Эти вынужденные меры позволили убрать с прилотковой части дороги свыше 25 тонн песка. На месте работали погрузчики, самосвалы, подметально-уборочные и поливомоечные машины. Сегодня уборка Советской продолжится. Именно для этого владельцев транспорта и просили не оставлять свои машины вдоль обочин.
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