Общество

В Волгограде автомобилисты и мэрия нашли понимание в вопросе уборки центра

Общество 26.03.2019 13:10
396 6
26.03.2019 13:10


Автомобилисты  услышали просьбы  мэрии не препятствовать весенней уборке центра Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня в первой половине дня с улицы Советской были эвакуированы лишь три машины, припаркованные под знаками на той стороне дороги, где парковка запрещена по четным датам. Вчера нарушителей было гораздо больше - на штрафстоянки с «нечетной» стороны улицы за сутки уехали 20 машин. Эти вынужденные меры позволили убрать с прилотковой части дороги свыше 25 тонн песка. На месте работали погрузчики, самосвалы, подметально-уборочные и поливомоечные машины. Сегодня уборка Советской продолжится. Именно для этого владельцев транспорта и просили не оставлять свои машины вдоль обочин. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
«Высота 102»: Гости Волгограда скоро перестанут испытывать страдания при въезде в город
20.03.2019 20:02
41513 8
«Парад ГАЗелей»: в центре Волгограда собрались «на отдых» водители маршруток
20.03.2019 14:25
24787 27
«Не верьте депутатам и телевизору»: волгоградцев убеждают в законности частных «фотоловушек» на дорогах
11.03.2019 14:43
32772 61
Общество
26.03.2019 14:40
Общество 26.03.2019 14:40
5006 4 Обсудить

0
Далее
Общество
26.03.2019 13:33
Общество 26.03.2019 13:33
5893 10 Обсудить

0
Далее
Общество
26.03.2019 12:51
Общество 26.03.2019 12:51
6833 9 Обсудить

0
Далее
Общество
26.03.2019 12:30
Общество 26.03.2019 12:30
808 Обсудить

0
Далее
Общество
26.03.2019 09:50
Общество 26.03.2019 09:50
3976 10 Обсудить

0
Далее
Общество
25.03.2019 20:57
Общество 25.03.2019 20:57
4756 2 Обсудить

0
Далее
Общество
25.03.2019 17:06
Общество 25.03.2019 17:06
1754 5 Обсудить

0
Далее
Общество
25.03.2019 16:56
Общество 25.03.2019 16:56
585 0 Обсудить

0
Далее
Общество
25.03.2019 16:32
Общество 25.03.2019 16:32
6408 9 Обсудить

0
Далее
Общество
25.03.2019 16:20
Общество 25.03.2019 16:20
6460 18 Обсудить

0
Далее
Общество
25.03.2019 15:26
Общество 25.03.2019 15:26
2818 8 Обсудить

0
Далее
Общество
25.03.2019 15:25
Общество 25.03.2019 15:25
815 4 Обсудить

0
Далее
Общество
25.03.2019 13:30
Общество 25.03.2019 13:30
10252 13 Обсудить

0
Далее
Общество
25.03.2019 12:00
Общество 25.03.2019 12:00
4907 6 Обсудить

0
Далее
Общество
25.03.2019 11:10
Общество 25.03.2019 11:10
11894 14 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:40
В Волгограде наградили героев «Народного Дозора»Смотреть фотографии
14:04
В Волгограде пивной бизнесмен подозревается в уводе в тень налогов на 100 миллионов рублейСмотреть фотографии
13:33
Дорогу на Волжской ГЭС будут ремонтировать и ночьюСмотреть фотографии
13:24
В Волгограде рецидивист отнял у пенсионерки сумку с продуктами
13:10
В Волгограде автомобилисты и мэрия нашли понимание в вопросе уборки центраСмотреть фотографии
12:51
«До Якутии далеко»: Волгоградской области дали денег на расселение аварийных домовСмотреть фотографии
12:44
"Гуляли по шпалам": в Волгограде проверят обстоятельства наезда на ребенка товарного поездаСмотреть фотографии
12:36
Жителей Волгограда и Подмосковья будут судить за контрабанду средств индивидуальной бронезащитыСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде должностное лицо облкомприроды оштрафовали за «утечку» персональных данныхСмотреть фотографии
11:22
Убийца-расчленитель из Волжского просит Верховный суд смягчить ему приговорСмотреть фотографии
11:06
«Брудного не знал»: подозреваемый в подстрекательстве убийства волгоградского бизнесмена отрицает свою винуСмотреть фотографии
10:41
В Волгоградской области из-за всплеска весенней простуды закрыли школуСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде дедушка выпал из машиныСмотреть фотографии
09:50
В центре Волгограда с улицы Советской за сутки эвакуировали 20 машинСмотреть фотографии
09:19
В Красноармейском районе Волгограда грузовой поезд сбил ребенкаСмотреть фотографии
21:09
В Советском районе Волгограда столкнулись шесть машин, есть пострадавший (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:57
В Волгограде оштрафован подпольный автобусный паркСмотреть фотографии
20:10
«Высота 102»ТВ: В Волгограде губернатор нацелил замов на думы о привлечении инвестиций Смотреть фотографииCмотреть видео
17:33
В Волгограде чиновник жилинспекции заплатит полмиллиона рублей за взяткуСмотреть фотографии
17:06
Туман и мокрый снег испортят водителям завтрашний день в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:32
За суперяму трехлетней давности расплатится бюджет ВолгоградаСмотреть фотографии
16:20
В центре Волгограда свыше 10 тысяч розовых кустов готовят к цветениюСмотреть фотографии
15:26
В Городище Волгоградской области после озеленения недосчитались роз, деревьев и газонаСмотреть фотографии
15:25
В Волгограде заблокировали 42 сайта ростовщиков
14:27
Волгоградский гидроксид магния - в Южной КорееСмотреть фотографии
13:34
В Волгограде директора осудят за разорение завода и голодных рабочихСмотреть фотографии
13:30
Депутаты поспорят с прокуратурой об архитектурном облике ВолгоградаСмотреть фотографии
13:20
Житель Волгограда разбил иномарку соседа, занявшую “его” парковочное местоСмотреть фотографии
12:45
В Волгограде флагманский цех "Красного Октября" обрел крышу Смотреть фотографии
12:00
Жириновский поблагодарил полицию за раскрытие дела о вандализме в отношении офиса ЛДПР в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 