Общество

В Волгограде оштрафован подпольный автобусный парк

Общество 25.03.2019 20:57
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25.03.2019 20:57


Арбитражный суд Волгоградской области сегодня признал законным  решение территориального отдела  Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Волгоградской области  о назначении ИП Гузеву А.М. административного наказания в виде штрафа в размере 300 000 рублей. Всего коммерсанту вменяется три подобных административных  правонарушения, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы суда. Предприниматель в 2018 году занимался так называемыми «заказными» перевозками по нескольким маршрутам. Остановленный представителями надзорных органов микроавтобус с номером №59, как оказалось,  не имел никакого отношения к занесенному в реестр муниципальному маршруту, на котором работают автобусы малой  и средней вместимости МУП «ВПАТП №7», то есть незаконно возил пассажиров. Решение суда не вступило в законную силу. 
Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда,  владельцы подпольных автобусных парков не обеспечивают должного контроля за техническим состоянием своих машин, они  работают только в удобное для себя время и в погоне за прибылью подрезают общественный транспорт,  создавая аварийно-опасные ситуации. Есть немало претензий и к техническому состоянию транспортных средств, которые они эксплуатируют.  

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