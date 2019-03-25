В Волгограде оштрафован подпольный автобусный парк





Арбитражный суд Волгоградской области сегодня признал законным решение территориального отдела Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Волгоградской области о назначении ИП Гузеву А.М. административного наказания в виде штрафа в размере 300 000 рублей. Всего коммерсанту вменяется три подобных административных правонарушения, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы суда. Предприниматель в 2018 году занимался так называемыми «заказными» перевозками по нескольким маршрутам. Остановленный представителями надзорных органов микроавтобус с номером №59, как оказалось, не имел никакого отношения к занесенному в реестр муниципальному маршруту, на котором работают автобусы малой и средней вместимости МУП «ВПАТП №7», то есть незаконно возил пассажиров. Решение суда не вступило в законную силу.

Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, владельцы подпольных автобусных парков не обеспечивают должного контроля за техническим состоянием своих машин, они работают только в удобное для себя время и в погоне за прибылью подрезают общественный транспорт, создавая аварийно-опасные ситуации. Есть немало претензий и к техническому состоянию транспортных средств, которые они эксплуатируют.



