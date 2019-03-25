В центре Волгограда свыше 10 тысяч розовых кустов готовят к цветению





Свыше 10 тысяч кустов роз готовят к цветению агрономы МУП «Волгоградзеленхоз» на территории Центрального района. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, цветы, укрытые осенью грунтом и опавшей листвой, сейчас раскрывают и выполняют их обрезку. Сегодня специалисты муниципального предприятия начали с клумб на разделительной полосе проспекта Ленина.

Уборка и благоустройство в парках, скверах, пешеходных зонах ведется во всех районах города с начала марта. Одновременно муниципальные дорожные предприятия очищают от песка и грунта дороги и тротуары. В рамках месячника по благоустройству, который стартует в областном центре с 1 апреля, в Волгограде предстоит собрать опавшую листву и сухостой, окопать и побелить деревья, отремонтировать скамейки, вымыть и покрасить турникетные ограждения. В уборке закрепленных территорий планируют принять участие коллективы промышленных предприятий, коммерческих организаций, учебные заведения. В рамках месячника на территории города будет высажено порядка 2 тысяч деревьев и кустарников.



