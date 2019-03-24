



25 марта припаркованный с нарушениями транспорт на улице Советской отправится на спецстоянку. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе мэрии. На оживленной дороге в понедельник стартует генеральная уборка. Техника выйдет во второй половине дня, основной объем работ запланирован в ночное время, чтобы не создавать неудобств горожанам.

Мешающие работе дорожников автомобили, оставленные своими владельцами под запрещающими знаками, будут эвакуированы. В прошлом году автостоянку на улице Советской разграничили по четным и нечетным дням, чтобы обеспечить свободный доступ спецтехники к краю дороги и газонам. Однако многие волгоградцы продолжают бросать своих железных коней прямо под табличками «Работает эвакуатор».

В ходе очистки улично-дорожной сети Волгограда задействованы погрузчики, подметально-уборочные машины «Магистраль», трактора-щетки, дорожно-комбинированные машины и грузовики, в том числе новые подметально-уборочные машины, полученные в начале года. Бригады муниципальных предприятий перешли на круглосуточный режим работы. Завершив очистку дорог с наиболее интенсивным трафиком, дорожники перейдут к уборке второстепенных улиц. В связи с этим службы убедительно просят водителей не бросать автомобили вдоль обочин, чтобы дать возможность спецтехнике обработать и очистить дорожное полотно по всей ширине.



