«Сама себе дизайнер»: сделанное волгоградкой украшение живет в «собачьей» коллекции писательницы Дарьи Донцовой
Общество 24.03.2019 12:05
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24.03.2019 12:05
Полимерная глина, японская глина, лепка и создание авторской куклы, скрапбукинг, декупаж, вязание, вышивка, декорирование предметов, пошив сумок, валяние из шерстки... И это еще не полный перечень того, что умеет делать и с удовольствием делает волгоградка Екатерина Рысева. Когда смотришь на ее работы, которые вызывают восхищение, еще и терзаешься вопросом – неужели это все сделано своими руками?
Екатерина Рысева мечтала стать архитектором. Но рождение первого сына подкорректировало планы на будущую профессию, Катя сначала работала в одном из волгоградских СМИ, а теперь стала фрилансером-дизайнером. Но до этого у нее был непростой период в жизни, проверка на прочность, как она это называет - потеря бизнеса, друзей и необъяснимая пустота и непонимание ситуации. Успокаивала себя, мол, не может же быть в жизни все ровно и красиво. И тут на помощь пришло творчество. Именно творчество помогает в трудные периоды, становится той отдушиной среди серых будней, которая способна заставить человека жить и стремиться к лучшему, искать «свое место под солнцем». В этом Екатерина теперь твердо убеждена.
На самом деле творческие способности проявились у нее еще во времена студенчества. Ее подарки, которые они делала родным и подружкам, всегда были оригинальными и неповторимыми. Могла что-нибудь соорудить из кожи, сделать заколку, какой-нибудь сладкий подарок. Для себя придумывала какие-то аксессуары, расписывала обувь, шила необычные сумки. Потом знакомые уже стали просить Екатерину сделать какую-нибудь вещь в подарок для своих друзей. И это вызывало восторг у тех, кто получал такие необыкновенные вещи, аналогов которых было не найти – ведь ее фантазия не терпела повторений.
Потом Екатерина стала осваивать новые виды рукоделия, постоянно при этом совершенствуя полученные знания. В ее арсенале не только творчество, например, хэнд-мэй - то, что делается своими руками в единственном экземпляре, но и профессиональная подготовка: компьютерный дизайн, фотография, видеосъемка. Недавно, например, она стала победительницей программы "Сам себе режиссер".
Но самой Екатерине сейчас больше по душе вязание сумок из трикотажной пряжи и создание игрушек амигуруми – они тоже вяжутся крючком. «Совершенно необъяснимое чувство, когда из под крючка и ровной нити выходят вязаные вещи со своим лицом и характером», - признается волгоградка.
В каждую свою работу Екатерина старается вложить частичку своей души, своего настроения, своего восприятия мира. И эту тонкую составляющую, видимо, не могла не заметить известная писательница, автор детективных романов Дарья Донцова. Получив в подарок медальон с изображением мопса, сделанный волгоградкой, а, как известно, писательница обожает этих псов, она отправила Екатерине книжку со своим автографом.
«Каждая игрушка – как ребенок, и очень хочется, чтобы он жил в любящей семье», - улыбается Катя. Она признается – в мире есть еще много чего такого, что она еще не умеет делать. А так хочется узнать и попробовать что-нибудь новенькое.
Екатерину огорчает тот факт, что она не может найти работу по душе. Недавно один из руководителей всеми известной компании на собеседовании бросил Екатерине: «Дизайнер-фрилансер… Не люблю я таких! Они ищут работу, а заняты только своими делами». А Екатерина про себя подумала: «Не любите? Да вы просто нас не знаете и не умеете с нами общаться!».
"Мне кажется, что фрилансеры, которые не на словах, а на деле так называются – это, прежде всего люди, для которых нет предела совершенству и границ для творчества. Фрилансеры - они как «человек-оркестр», могут всё! И, если вам встречается такой человек, то не упускайте! В 99% это люди с чувством ответственности, обязательности и при этом еще и с безграничной творческой фантазией. И в какой бы сфере деятельности не работать, творчество – двигатель всего на свете. Поэтому творите и вытворяйте!», - призывает Екатерина.
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