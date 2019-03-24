Общество

На сельхозугодья в Волгоградской области прошел “миграционный” рейд - найдены десятки нарушений

Общество 24.03.2019 09:47
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24.03.2019 09:47


Почти сто иностранцев-сельхозработников выявили полицейские в Иловлинском районе.  Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области,  все они занимались выращиванием овощей.    После проверок были составлены 40 административных материалов по нарушениям в сфере миграции, которые допустили иностранные работники. Выявили стражи порядка и факты незаконного заборы воды, а также неучтенное использование электричества. Были изъяты две незаконно использующиеся насосные станции.

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