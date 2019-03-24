Общество 24.03.2019 08:03
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24.03.2019 08:03
Большая часть преступлений, совершаемых с помощью мобильного телефона или интернета, остаются нераскрытыми. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет о работе ГУ МВД по Волгоградской области за 2018 год. Всего за прошлый год зафиксировано 1777 таких противоправных деяний. В суд направлено только 84 дела, расследование остальных, а это свыше 1700 дел, приостановлено.
В процессе раскрытия преступлений, фигурантами которых являются телефонные или интернет-мошенники, полицейские сталкиваются с целым рядом трудностей. Так, затруднительно раскрыть преступление по горячим следам, если преступник звонит потерпевшему из другого региона. В главке МВД по региону отмечают, что большое количество направляемых силовиками запросов сотовым операторам и поручений в другие регионы остаются без ответа. Проблемными для полиции становятся случаи, когда речь идет о переводах денег через банк или мобильный кошелек. Зачастую, деньги переводятся не самому злоумышленнику, а некоему посреднику, которого ввели в заблуждение.
Нелегко сотрудникам полиции также получить детализацию телефонных звонков, сведения об абонентских номерах по IMEI, а также данные о дальнейшем движении похищенных денег. Расследование преступлений, совершенных в соцсетях или через сайты объявлений, затягивается и по причине длительности компьютерно-технических экспертиз, вызванной большой загруженностью экспертов и внушительного объема исследуемой информации.
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