Сталевара волгоградского завода «Красный Октябрь» за работу поблагодарила Валентина Матвиенко

Общество 21.03.2019 15:06
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21.03.2019 15:06
Сегодня сталевар электросталеплавильного цеха №2 комбината «Красный Октябрь» Алексей Мытько получил благодарственное письмо за подписью председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко. Как сообщает ИА «Высота 102», памятный документ ему вручил на заседании Волгоградской облдумы спикер собрания Николай Семисотов. В письме отмечается, что заводчанин внес большой вклад в социально-экономическое развитие Волгоградской области.
Сталевар организовал работу своих подручных так, чтобы сократить время выплавки нержавеющей стали. Благодаря этому за 2018 год цех сэкономил значительную сумму на уменьшенном потреблении электроэнергии и расходе материалов.
Алексей Мытко работает на «Красном Октябре» уже 12-й год. Свою карьеру на предприятии он начал сразу после окончания Волгоградского государственного технического университета. В 2017 году он был награжден письмом Министерства промышленности и торговли РФ в благодарность за свой добросовестный труд.
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