Волгоградская полиция столкнулась с кадровым голодом





В полиции Волгоградской области есть проблема с некомплектом сотрудников. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", заявил сегодня на парламентском часе в облдуме начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко.

Так, по итогам 2018 года некомплект составляет около 700 человек. Такая ситуация, по его словам, характерна в целом для страны.

"В нашем регионе ситуация не критичная, - заявил Кравченко. - Но проблемы есть. В том числе с заработной платой. В 2011 году она была достойной, но сейчас осталась на уровне прошлых лет, а цены растут".

Также наблюдается большой процент ухода из полиции по выслуге лет. "60% всех уволившихся уходят именно по этой причине. Хотя еще могли бы работать", - заметил Кравченко.

Также, по его словам, высокие требования в полиции зачастую вынуждают сотрудников искать работу полегче, но с неменьшим уровнем зарплаты. "Пытаемся удержать сотрудников. Лично провожу даже беседы со средним звеном, если кто-то решил уволиться", - рассказал начальник главка МВД. Проблемы с кадрами в ДПС и ППС, по его словам, возникают из-за повышенных медицинских требований, так как комиссию проходят далеко не все. Не удается это сделать даже тем, кто отслужил в армии, в спецназе. "Но сейчас удалось выровнять ситуацию по ППС и ДПС, где некомплект составляет менее 5%", - сообщил Александр Кравченко депутатам.



