Волгоградские антимонопольщики разберут закупку урюпинских чиновников на «запчасти»

Общество 19.03.2019 14:13
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19.03.2019 14:13
В Волгоградское УФАС поступили материалы прокуратуры, касающиеся скандальной закупки администрацией города Урюпинска автомобиля. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольной службе. В региональном управлении ФАС намерены разобраться, не был ли нарушен закон при проведении аукциона на приобретение авто для чиновников городского округа.
Напомним, в марте этого года администрация Урюпинска приобрела автомобиль за 1 миллион 840 тысяч рублей и не отменила закупку после внесенного представления прокуратуры. Урюпинской межрайонной прокуратурой в действиях заказчика – МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» - и администрации городского округа были выявлены нарушения требований бюджетного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок и защите конкуренции. Так, перед проведением аукциона директором МКУ "ХЭС" в адрес 5 хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по продаже транспортных средств, были направлены запросы о предоставлении ценовой информации именно в отношении автомобиля марки "Toyota Camry VII". Мало того, как выяснилось, чиновники и не очень «шифровались», назвав файл технического задания в документации «камри». Изучение технического задания аукционной документации свидетельствует о намерении заказчика приобрести автомобиль именно конкретной марки и не предполагает возможность замены его каким-либо эквивалентом, посчитали в надзорном органе. "Намерение приобрести транспортное средство указанного типа при наличии ряда не исполненных социальных обязательств перед населением и долговой нагрузке по кредиту на 9,5 млн рублей, взятому для покрытия дефицита местного бюджета, свидетельствуют о неэффективном использовании бюджетных средств городского округа", - сообщали в прокуратуре.
Несмотря на это, администрация городского округа сегодня заключила контракт с поставщиком на поставку желаемого авто. Как и предполагалось, этим автомобилем стала "Тоyota Camry". Кроме того, накануне администрация Урюпинского района разместила извещение о проведении еще одного аукциона на покупку автомобиля, правда, ценой поменьше – немногим более 1 миллиона рублей.
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