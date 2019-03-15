Общество

«Не дозвониться, не достучаться»: мусорный регоператор недоступен для жителей Волгоградской области

Общество 15.03.2019 12:48
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15.03.2019 12:48


Третьи сутки пытаются дозвониться жители Калача-на-Дону на "горячую линию" регионального оператора по обращению с ТКО, чтобы разрешить путаницу в платежке за вывоз мусора. Как сообщила ИА "Высота 102" жительница города воинской славы пенсионерка Зинаида Сипкова, контактный номер 8-800-350-43-48, указанный на сайте ООО "Управление отходами - Волгоград", она выучила наизусть. "Дозвониться невозможно, одна музыка на том конце, задать свой вопрос, а тем более получить на него ответ, невозможно", - жалуется пенсионерка. Женщина рассказала, что получила счета на оплату за вывоз ТКО, рассчитанную на 6 человек, хотя проживающих всего двое - она и ее муж. В итоге вместо чуть более 229 рублей женщина должна заплатить почти 700 рублей. За пенсионеркой числятся еще два земельных участка, но, как уверяет женщина, строений на них нет, но регоператор посчитал по-своему. Жительнице Калача-на-Дону посоветовали пойти в МФЦ, чтобы выяснить ситуацию. Однако, как уверяет женщина, там с нее требуют копии всех документов, что выйдет ей в приличную сумму. "Чтобы скопировать один лист, мне надо заплатить 5 рублей, а таких листов много", - рассказывает пенсионерка. "Неужели нельзя решить этот вопрос в рабочем порядке? Я могу показать документы, счета, объяснить ситуацию. Но в итоге меня ставят в позицию, чтобы я звонила сутками, бегала по инстанциям, стояла в очередях, платила свои деньги, чтобы доказать, что я не верблюд", - сокрушается женщина.
"Я понимаю, что недоработки бывают. Но зачем издеваться над людьми, которые еще и платят?", - задается вопросом пенсионерка.
Отметим, что это не первая жалоба в редакцию "Высоты 102" на недоступность регионального оператора по обращению с ТКО в Волгоградской области. Напомним,  в конце февраля пресс-служба ООО "Управления отходами - Волгоград" предупредила о возможных неточностях данных в платежках за вывоз ТКО. Регоператор объяснил это "периодом отладки выпуска новых платежных документов" и "сложным процессом сопоставления и актуализации фактических сведений о потребителях". В ООО "Управление отходами-Волгоград" заявили, что для внесения уточнений необходимо предоставить подтверждающие документы. Например, если в квартире проживает один человек, а плата выставлена за двух, то жителям придется пойти в МФЦ и получить справку о количестве зарегистрированных лиц. Однако регоператор почему-то не предупредил, что "доказывание" обернется для жителей региона очередными тратами нервов и денег.

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