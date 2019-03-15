В Волгограде поставили на "прикол" 54 маршрутки

Общество 15.03.2019 11:32
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15.03.2019 11:32
Более полусотни маршруток были эвакуированы на штрафстоянку в ходе профилактических рейдов в 2019 году. Как сообщили ИА “Высота 102” в горадминистрации, подобные мероприятия проходят в Волгограде ежедневно. Самые частые нарушения, которые допускают перевозчики, это отсутствие лицензии и отметок о прохождении водителем ежедневного медосмотра. В ряде случаев нет документов, подтверждающих прохождение техосмотра авто, также среди частых нарушений - неправильное оформление путевых листов. Во время проверок специалисты оценивают и техническое состояние микроавтобуса: исправен ли двигателя, работают ли фары, тормоза и рулевая система. Отмечается, что чаще всего нарушения выявляются у “несуществующих” маршруток, обозначенных табличками “Заказной”.
“Эвакуация транспортного средства, в том числе имеющего технические неисправности, – это на сегодня один из самых действенных методов воздействия на недобросовестных перевозчиков", - прокомментировал ситуацию старший госинспектор Волжского межрегионального УГАДН Александр Шестаков.
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