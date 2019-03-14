Ремонт дороги на Волжской ГЭС обернется неудобствами для водителей





В Волжском приступают к ремонту дорожного полотна на ГЭС. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации городского округа, работы стартуют в понедельник, 18 марта. В связи с этим с 8.00 на период работ будет проведено сужение проезжей части до двух полос.

Напомним, в 2019 году на реализацию первого этапа капитального ремонта дороги направлено 125 миллионов рублей. Предусмотрен целый комплекс работ: в порядок приведут температурные швы, металлоконструкции, устранят дефекты плит, произведут замену дорожного полотна. В 2020 году планируется дополнительно направить порядка 250 миллионов рублей. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на объекте установят системы видеонаблюдения. Контролировать качество работ будут специалисты технического и строительного надзора совместно с общественниками и привлечением сотрудников независимых лабораторий.

Водителей просят отнестись с пониманием к проведению ремонтных работ, учитывать вводимые ограничения или планировать альтернативные маршруты передвижения.



