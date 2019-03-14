Общество

Ремонт дороги на Волжской ГЭС обернется неудобствами для водителей

Общество 14.03.2019 15:04
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14.03.2019 15:04


В Волжском приступают к ремонту дорожного полотна на ГЭС. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации городского округа, работы стартуют в понедельник, 18 марта. В связи с этим с 8.00 на период работ будет проведено сужение проезжей части до двух полос. 
Напомним, в 2019 году на реализацию первого этапа капитального ремонта дороги направлено 125 миллионов рублей. Предусмотрен целый комплекс работ: в порядок приведут температурные швы, металлоконструкции, устранят дефекты плит, произведут замену дорожного полотна. В 2020 году планируется дополнительно направить порядка 250 миллионов рублей. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на объекте установят системы видеонаблюдения. Контролировать качество работ будут специалисты технического и строительного надзора совместно с общественниками и привлечением сотрудников независимых лабораторий.  
Водителей просят отнестись с пониманием к проведению ремонтных работ, учитывать вводимые ограничения или планировать альтернативные маршруты передвижения.  

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