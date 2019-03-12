На стройке в Волгограде нашли 40-килограммовую авиабомбу

Общество 12.03.2019 12:20
705 11
12.03.2019 12:20
Неразорвавшуюся авиабомбу времен Великой Отечественной обнаружили накануне в Кировском районе. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе ЮВО. 40-килограммовый боеприпас нашли рабочие неподалеку от Лысой горы на стройке коттеджного поселка. Саперы извлекли авиабомбу и отправили на полигон “Прудбой”, где ее и уничтожили.
Реклама
Популярное по теме
13.02.2019 15:41
29779 4
16.02.2019 09:39
31466 9
11.03.2019 14:43
26777 61
На улице Ангарской в Волгограде снесут крытый рынок12.03.2019 16:29
«Красное и черное»: госпредприятие Волгоградской области заказало иномарку с тюнингом12.03.2019 15:18
В Волгоградской области взрывают лед на реках перед половодьем12.03.2019 13:56
Генеральная уборка на острове Сарпинский в Волгограде снова отменяется12.03.2019 12:19
В Волгограде прокуратура оставила любителей краснокнижной экзотики "с носом"12.03.2019 11:53
Мусорный регоператор сделал жителей Волгоградской области должниками поневоле12.03.2019 11:02
Волгоград превратился в лесоповал12.03.2019 10:30
В общежитии на севере Волгограда обрушилась часть фасада после капремонта12.03.2019 09:58
В Волгоградской области закрыли сайт с инструкцией по изготовлению огнеметов12.03.2019 08:36
В мэрии Волгограда нашли 12 кандидатов для замены начальников11.03.2019 16:24
Жителю Пакистана не дали вывезти из Волгограда малолетнюю дочь11.03.2019 15:33
«Не верьте депутатам и телевизору»: волгоградцев убеждают в законности частных «фотоловушек» на дорогах11.03.2019 14:43
“Ветер, ветер, ты могуч”: Волгоград переживает стихию11.03.2019 12:24
Мертвые насекомые и фекалии: УК в Волгограде наказали за антисанитарию11.03.2019 11:42
Жителю Волгоградской области "светит" поездка в колонию за пьянку за рулем11.03.2019 11:11
Реклама