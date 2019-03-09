На дорогах Волгограда началась весенняя уборка

Общество 09.03.2019 14:08
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09.03.2019 14:08
Специальная техника вышла на главные дороги Волгограда, чтобы убрать накопившиеся за зиму пыль и грязь. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в городской администрации.
С приходом тепла в порядок приводят проезжую часть Первой, Второй и Нулевой продольных магистралей. Идет уборка также и на проспекте имени Жукова. На помощь погрузчикам и самосвалам, очищающим дороги, пришли пять подметально-вакуумных машин. С помощью подобных машин, меньших размеров, происходит очистка пешеходных зон. Там, где трудно применить спецтехнику, уборку проводят вручную.
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