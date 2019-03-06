В Волгограде дольщики ЖК «Династия» выставили очередной пикет у областной администрации

Одиночный пикет в центре Волгограда выставили сегодня участники долевого строительства ЖК «Династия», сообщает ИА «Высота 102». Акция началась в 8.50 утра недалеко от здания администрации Волгоградской области. Это одна из многочисленных попыток дольщиков привлечь внимание к проблеме - по утверждению людей строительство жилого комплекса на улице Огарева, 21Б сейчас не ведется совсем. Ранее дольщики ЖК «Династия» ездили в столицу, посещали Генпрокуратуру и проводили одиночный пикет у здания Минстроя. После этого, на стройплощадке ЖК «Династия» некоторое время наблюдалась определенная активность. Затем жилой комплекс снова перестали достраивать. В конце марта дольщики снова планируют отправиться в Москву и устроить одиночный пикет у Минстроя с требованием отставки заместителя губернатора региона Валентины Гречины. Люди считают, что чиновница бездействует.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», многоэтажный дом ЖК «Династия» на улице Огарева, 21Б в Волгограде должен был быть достроен еще в 2015 году. В строительство вложились более 200 дольщиков, однако застройщик так и не выполнил свои обязательства. Участники долевого строительства не раз проводили митинги и пикеты, в том числе у зданий администрации и Госстройнадзора Волгоградской области, а также разбивали палатки у стройплощадки долгостроя. Люди регулярно посещают объект и убеждаются, что строительство «заморожено». Чиновники, в отличие от дольщиков, утверждают, что строительство дома медленно, но ведется. Поэтому, согласно существующему приказу Минстроя, участники долевого строительства ЖК «Династия» не могут быть включены в так называемый официальный реестр обманутых дольщиков. Информация о проблемном объекте на Огарева, 21Б неоднократно направлялась в правоохранительные органы и в прокуратуру Волгоградской области на предмет рассмотрения вопроса о наличии в действиях руководства застройщика - ООО «Стройснаб», входящего в ГК «ЖБИК», состава преступления.