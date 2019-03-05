Общество 05.03.2019 15:10
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05.03.2019 15:10
В Кировском районе Волгограда в этом году отремонтируют улицу Медвежьегорскую, асфальтовое покрытие которой было повреждено в ходе ликвидации Кировской свалки. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. Работы по комплексному ремонту дорог пройдут, кроме Кировского, еще в нескольких районах города, где отремонтируют 39 улиц.
Напомним, в августе 2018 года работы по вывозу Кировской свалки на пруд-накопитель в Светлоярском районе были завершены. Всего было перевезено порядка 1,4 млн. кубометров отходов, работы выполняла компания «ЭкоТехСервис». Стоимость контракта составила 813 миллионов рублей. Против перемещения свалки выступали жители Светлоярского района Волгоградской области, которые опасались ухудшения и без того сложной экологической обстановки. Жители Кировского района, дома которых располагались на пути следования мусоровозов, жаловались на бесконечную пыль, антисанитарию из-за курсирующих грузовиков, из которых вываливалась часть отходов. Кроме того, в полную негодность пришла улица Медвежьегорская, были повреждены участки и на других дорогах «мусорного» маршрута.
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