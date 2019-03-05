Общество

В Волгоградской области главврача сельской больницы наказали за молчание

Общество 05.03.2019 10:50
1701 0
05.03.2019 10:50


Главный врач ГБУЗ "ЦРБ Ольховского муниципального района" привлечен к ответственности за нарушение порядка рассмотрения жалобы местного жителя. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
Основанием для привлечения должностного лица к административной ответственности послужили материалы проверки, проведенной прокуратурой Ольховского района.
Установлено, что вопреки требованиям законодательства медицинским учреждением более трех месяцев не давался ответ на обращение местного жителя по вопросу обеспечения бесплатными лекарственными средствами его дочери, являющейся инвалидом II группы. 
Ответ заявителю был направлен только после вмешательства прокуратуры Ольховского района. 
В этой связи за допущенное нарушение порядка рассмотрения обращения гражданина главный врач по инициативе прокуратуры привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Сдаем или продаем базу строительных материалов. 8-917-840-81-41

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
Жительница Волгограда попросила президента защитить ее от "беспредела" газовиков
13.02.2019 15:41
28225 4
«Ваш номер 463»: в Волгоградской области инвалид-афганец почти 20 лет мыкается по съемным углам
16.02.2019 09:39
30850 9
В Камышине Волгоградской области ликвидировали аварию на теплосетях
26.02.2019 09:56
16134 7
Общество
05.03.2019 12:47
Общество 05.03.2019 12:47
514 2 Обсудить

0
Далее
Общество
05.03.2019 12:31
Общество 05.03.2019 12:31
6381 13 Обсудить

0
Далее
Общество
05.03.2019 10:34
Общество 05.03.2019 10:34
1662 20 Обсудить

0
Далее
Общество
05.03.2019 05:03
Общество 05.03.2019 05:03
3400 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.03.2019 19:00
Общество 04.03.2019 19:00
2322 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.03.2019 17:35
Общество 04.03.2019 17:35
7944 31 Обсудить

0
Далее
Общество
04.03.2019 16:15
Общество 04.03.2019 16:15
1747 5 Обсудить

0
Далее
Общество
04.03.2019 15:32
Общество 04.03.2019 15:32
7024 15 Обсудить

0
Далее
Общество
04.03.2019 14:23
Общество 04.03.2019 14:23
4311 5 Обсудить

0
Далее
Общество
04.03.2019 12:55
Общество 04.03.2019 12:55
8104 18 Обсудить

0
Далее
Общество
04.03.2019 12:23
Общество 04.03.2019 12:23
821 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.03.2019 12:14
Общество 04.03.2019 12:14
4046 8 Обсудить

0
Далее
Общество
04.03.2019 12:09
Общество 04.03.2019 12:09
609 11 Обсудить

0
Далее
Общество
04.03.2019 12:04
Общество 04.03.2019 12:04
1241 29 Обсудить

0
Далее
Общество
04.03.2019 11:03
Общество 04.03.2019 11:03
643 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:36
Волгоградский фельдшер «Скорой помощи»: «Преступник замахнулся топором в мою сторону» Смотреть фотографииCмотреть видео
12:47
Проезжая часть на Центральной набережной Волгограда станет ширеСмотреть фотографии
12:31
В Волгограде – первые отставки мусорной «проформы»Смотреть фотографии
12:03
«Зеленый щит» Волгоградской области подлечат и расширятСмотреть фотографии
11:39
В Волгоградской области у фермера арестовали дом и машину по делу о сокрытии налоговСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде бизнесмен пытался "купить" у полицейского право торговать алкоголемСмотреть фотографии
11:30
Налоговики узнали о зарубежных счетах и активах россиян в 58 странах Смотреть фотографии
11:16
Провожающий похитил телефон из поезда Волгоград-Санкт-ПетербургСмотреть фотографии
10:59
Жителю Волгоградской области за страсть к оружию грозит 4 года тюрьмыСмотреть фотографии
10:50
В Волгоградской области главврача сельской больницы наказали за молчаниеСмотреть фотографии
10:38
«Сады Придонья» применили новые агротехнологииСмотреть фотографии
10:34
Строительство главного собора в Волгограде идет с опережением графикаСмотреть фотографии
09:40
В Волгограде мужчина с топором напал на бригаду скорой помощиСмотреть фотографии
08:01
Под Волгоградом при опрокидывании самосвала погибла мать троих детейСмотреть фотографии
07:40
Приволжская РЖД прокомментировала ситуацию со стриптизёршами в вагонном депоСмотреть фотографии
05:03
Школа генералов и депутатов: факультету подготовки следователей Волгоградской академии МВД – 15 летСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: В Волгограде «Химпром» ушел в руки к «мужественным инвесторам» Cмотреть видео
19:00
Водителей Волгоградской и Ростовской областей предупредили о непогодеСмотреть фотографии
17:35
«Прокачка» ситуационного центра губернатора Волгоградской области обойдется в 50 млн рублейСмотреть фотографии
17:21
В Волгоградской области варварски отстреливают косуль и кабанов Смотреть фотографии
16:26
Осужденному за взятку сотруднику УФСИН из Волгограда не удалось оспорить приговорСмотреть фотографии
16:23
«Ростелеком» приглашает на региональный чемпионат по игре World of Tanks в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:32
Попытка чиновников из Урюпинска приобрести дорогую иномарку за счет бюджета провалилась Смотреть фотографии
14:59
Производственный комплекс волгоградского «Химпрома» продан с молоткаСмотреть фотографии
14:23
В проблемном доме в Волгограде ремонтируют квартиры за счет бюджетаСмотреть фотографии
14:21
Волгоградцу грозит тюрьма за выброшенную из окна стиральную машину соседаСмотреть фотографии
14:07
Волгоградский «КАУСТИК» увеличил объемы экспорта своих товаров за пределы РоссииСмотреть фотографии
13:53
Закон о схеме одномандатных округов Волгоградской облдумы ожидает коррективыСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде эпидемия простуды пошла на спадСмотреть фотографии
12:55
Жители глубинки Волгоградской области потребовали досрочного роспуска районной думыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 