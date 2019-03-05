



Главный врач ГБУЗ "ЦРБ Ольховского муниципального района" привлечен к ответственности за нарушение порядка рассмотрения жалобы местного жителя. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Основанием для привлечения должностного лица к административной ответственности послужили материалы проверки, проведенной прокуратурой Ольховского района.

Установлено, что вопреки требованиям законодательства медицинским учреждением более трех месяцев не давался ответ на обращение местного жителя по вопросу обеспечения бесплатными лекарственными средствами его дочери, являющейся инвалидом II группы.

Ответ заявителю был направлен только после вмешательства прокуратуры Ольховского района.

В этой связи за допущенное нарушение порядка рассмотрения обращения гражданина главный врач по инициативе прокуратуры привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа.



