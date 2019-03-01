



Красноармейский районный суд Волгограда признал недействительным договор дарения частного дома, заключенный между отцом и сыном. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, отпрыск 77-летнего пенсионера поплатился за то, что хотел оставить без крова свою мачеху. Еще в 2011 году родитель завещал свое жилище наследнику. Последний спустя год уговорил отца оформить договор дарения, якобы для дальнейшего упрощения процедуры оформления имущества в собственность. Вместе с пожилым мужчиной в доме проживала и его супруга, которая матерью его сына не является. Новоиспеченный владелец недвижимости решил, что 80-летней женщине не место в его владениях и обратился в суд с требованием ее выселить.

Отец обратился за помощью в прокуратуру района, которая помогла ему аннулировать договор. В суде надзорный орган доказал, что мужчина намерения передавать сыну жилье при своей жизни не имел – по факту речь шла именно о наследстве. Поэтому суд признал сделку мнимой и аннулировал ее.



