Волгоградцам пообещали проблемы с платежками за вывоз мусора

Общество 28.02.2019 14:14
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28.02.2019 14:14
Мусорный регоператор предупредил горожан о возможных неточностях данных в платежках за вывоз ТКО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-релиз ООО «Управление отходами-Волгоград», регоператор объясняет это «периодом отладки выпуска новых платежных документов» и «сложным процессом сопоставления и актуализации фактических сведений о потребителях». Между тем, напомним, регоператор работает уже два месяца, а выясняется, что до сих пор он не имеет четких данных о потребителях.
При этом жителям города придется самим доказывать, что регоператор ошибся при начислении платы за вывоз мусора. Так, в ООО «Управление отходами-Волгоград» заявили, что для внесения уточнений необходимо предоставить подтверждающие документы. Например, если в квартире проживает один человек, а плата выставлена за двух, то жителям придется пойти в МФЦ и получить справку о количестве зарегистрированных лиц.
Напомним, многих волгоградцев, получивших январские квитанции, возмутил тот факт, что они еле-еле читались из-за микроскопического шрифта. В Волжском проблемы возникли у горожан, которые пытались оплатить услугу за вывоз мусора в почтовых отделениях – штрих-код не пробивался.
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