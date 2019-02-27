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Общество 27.02.2019 09:24
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27.02.2019 09:24
В Волгоградской области установлена величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группа за четвертый квартал 2018 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составила 9174 рубля, для трудоспособного населения – 9865 рублей, для пенсионеров – 7514 рублей, для детей – 9135 рублей. В третьем квартале величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составляла 9069 рублей, для трудоспособного населения – 9731 рубль, для пенсионеров – 7400 рублей, для детей – 9155 рублей.
Напомним, величина прожиточного минимума устанавливается ежеквартально в целях оценки уровня жизни населения при разработке и реализации областных социальных программ, оказания государственной социальной помощи малоимущим и формирования областного бюджета.
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