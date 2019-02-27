В Волгоградской области глава района мечтает о дорогах, как у ростовчан

Общество 27.02.2019 05:04
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27.02.2019 05:04
Ни в какое сравнение не идет участок трассы в Котельниковском районе с качеством дороги после въезда в Ростовскую область. О контрастах, которые ждут автолюбителей, сегодня на парламентском часе в Волгоградской областной думе рассказал глава Котельниковского района Сергей Тыщенко. «Тем коллегам, которые не были в нашей стороне, советую прокатиться. Особенно контрастно выглядят границы наших областей. В нашу сторону нет светофоров, подсветки, пешеходных переходов, нет нормальной дорожной разметки», - говорит чиновник. Отметим, что участие в мероприятии принимал председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
Тыщенко вспомнил, что эта трасса строилась на его глазах десятки лет назад. «С тех пор особо в эту дорогу средств не вкладывалось», - считает глава района.
Особую боль у главы Котельниковского района вызывает состояние муниципальных дорог, которые, по его словам, точнее именовать «направлениями». «Вот сейчас нам на слайдах показали, как выглядели дороги Волгограда до 2014 года (на фото, - прим.ред.). Поверьте, у нас гораздо интереснее все. Я объезжаю их по грунтовке. Когда дойдет рука дорожников до дорог, которые связывают хутора с райцентром? По весне сделаем фотографии и вам привезем», - обращаясь к региональным парламентариям, заявил Сергей Тыщенко.
Председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев заявил, что дорогу «Волгоград – Котельниково» планируется передать на федеральный уровень. Также он отметил, что в 2019 году по госпрограмме «Безопасные и качественные дороги» будут отремонтированы первые 20 км этой трассы до мостового перехода через Волго-Донской канал далее еще два участка протяженностью 10 и 5 км в районе границы с Ростовской областью.
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