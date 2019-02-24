



К 2024 году 50% дорог региональной сети должны быть приведены в нормативное состояние. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные администрации региона, в настоящее время только 38% магистралей соответствуют установленным требованиям. Через шесть лет 85% дорог городских агломераций власти также обещают привести в порядок. В рамках национального проекта с 2019 по 2024 годы в Волгоградской области планируется освоить 31 млрд рублей, 24 млрд из которых – это средства федерального бюджета.

В текущем году на дорогах Волгоградской агломерации предусмотрен ремонт семи участков региональных магистралей протяженностью почти 60 км и еще 35 км – местной сети. В частности, работы запланированы на улицах Лазоревой, Автотранспортной, Штеменко, Поддубного, Кузнецова, Полухина, проспекте Университетском и др. До 2021 года в Волгограде должно быть построено 2,5 километра новых дорог (ул. Пожарского и Электролесовская), еще 8 км реконструируют (у.Героев Тулы, Ангарская, Латошинская).

В ближайшие несколько лет на дорогах региона появятся почти полсотни новых камер видеофиксации и автоматических пяти постов весогабаритного контроля. Подробнее о планах администрации Волгоградской области по реализации нацпроекта в дорожной сфере депутатам облдумы в рамках парламентского часа 26 февраля доложит вице-губернатор Валерий Бахин.



