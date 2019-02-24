Общество 24.02.2019 10:54
3892 0
24.02.2019 10:54
К 2024 году 50% дорог региональной сети должны быть приведены в нормативное состояние. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные администрации региона, в настоящее время только 38% магистралей соответствуют установленным требованиям. Через шесть лет 85% дорог городских агломераций власти также обещают привести в порядок. В рамках национального проекта с 2019 по 2024 годы в Волгоградской области планируется освоить 31 млрд рублей, 24 млрд из которых – это средства федерального бюджета.
В текущем году на дорогах Волгоградской агломерации предусмотрен ремонт семи участков региональных магистралей протяженностью почти 60 км и еще 35 км – местной сети. В частности, работы запланированы на улицах Лазоревой, Автотранспортной, Штеменко, Поддубного, Кузнецова, Полухина, проспекте Университетском и др. До 2021 года в Волгограде должно быть построено 2,5 километра новых дорог (ул. Пожарского и Электролесовская), еще 8 км реконструируют (у.Героев Тулы, Ангарская, Латошинская).
В ближайшие несколько лет на дорогах региона появятся почти полсотни новых камер видеофиксации и автоматических пяти постов весогабаритного контроля. Подробнее о планах администрации Волгоградской области по реализации нацпроекта в дорожной сфере депутатам облдумы в рамках парламентского часа 26 февраля доложит вице-губернатор Валерий Бахин.
Реклама
Популярное по теме
16.02.2019 09:39
30253 9
26.01.2019 13:37
27081 0
31.01.2019 13:57
21261 24
«Джихад-мобиль» и копии АК-74: в Волгограде ждут эшелон с военными трофеями из Сирии24.02.2019 14:35
Жители Волгоградской области отдали больше миллиарда рублей за нарушение ПДД24.02.2019 14:06
Волгоградцы требуют от мусорного регоператора цивилизованного подхода к сбору ТКО24.02.2019 12:14
В Волгоградской области «полиэтиленовые города» поддерживают плохую репутацию24.02.2019 11:49
Ремонтом дороги через Волжскую ГЭС займется исследователь «танцующего моста»24.02.2019 08:04
В Волгограде прогремел салют в честь Дня защитника Отечества23.02.2019 21:06
Жителям Волгограда передали привет из космоса23.02.2019 15:51
В Волгограде зоны охраны установили для здания колледжа, которое готовят для суда23.02.2019 12:20
С 23 февраля!: Волгоградская область отмечает День защитника Отечества23.02.2019 08:31
Дома города-юбиляра в Волгоградской области проходят процедуры «омоложения»22.02.2019 17:00
В Волгоградской области в танковом биатлоне сразятся более 20 экипажей22.02.2019 15:44
В Волгоградской области за 2018 год суды рассмотрели 100 тысяч дел по кредитным договорам22.02.2019 14:43
В волгоградском управлении Росимущества – смена руководства22.02.2019 14:15
В Волгоградской области нашли вонючую и опасную "незамерзайку"22.02.2019 11:29
В Волгограде на Аллее Героев почтили память защитников Отечества22.02.2019 10:29
Реклама