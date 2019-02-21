Волгоградцы поедут «На работу на велосипеде» в мае

Общество 21.02.2019 14:13 Реклама
260 0
21.02.2019 14:13
«На работу на велосипеде» — так называется всероссийская акция, которая уже не первый раз проходит по всей стране. Волгоград в очередной раз присоединится к ней 17 мая этого года, сообщает ИА «Высота 102».
Цель акции — популяризация двухколесных транспортных средств, использование которых, по мнению многих, имеет массу преимуществ: улучшение здоровья, сокращение опозданий на работу из-за отсутствия пробок, экономия места на парковке.
Кстати, согласно мировой статистике, чаще всего для ежедневных поездок велосипеды используют работники инновационных организаций. Так что волгоградские компании имеют шанс получить в свои ряды инициативных, креативных сотрудников.
Сегодня для потребителей практически с любым уровнем достатка не составляет сложности приобрести велосипед в личную собственность. В этом помогают такие интернет-магазины, как https://ultrasport.ru, ориентированные на учет запросов и материальных возможностей широкой аудитории. Здесь представлены товары от десятков брендов с мировыми именем и только заявляющих о себе на рынке. И даже в рамках даже отдельно взятых категорий присутствует впечатляющий разброс цен.
В ассортимент магазина включено более десятка категорий предложений: городские, дорожные, горные, грузовые, шоссейные, экстримальные велосипеды, хардтейлы, BMX, синглспид, двухподвесы, фэтбайки, тандемы. Наряду с обычными конструкциями есть и складные, особенно востребованные у жителей небольших квартир. В каждом разделе есть возможность с желаемой характеристикой выбираемого товара: материал исполнения и размер рамы, тип амортизации, манеток и тормозов, диаметр колес, количество скоростей, год выпуска.
Доступность продукции обеспечена еще и отсутствием высоких наценок, лояльными условиями доставки покупок на указанные клиентами адреса по всей стране.
Реклама
Популярное по теме
16.02.2019 09:39
30024 9
26.01.2019 13:37
26905 0
31.01.2019 13:57
21213 24
Судебный спор между «Памятью» и Волгоградским УФАС вышел на научный уровень21.02.2019 17:35
Волгоградские болельщики пройдут рентген-«обследование» за 5 миллионов рублей21.02.2019 16:35
В Волгограде открылась выставка к 60 - летнему юбилею Волгоградского алюминиевого завода21.02.2019 15:55
Новый глава Волгоградской митрополии войдет в общественную палату региона21.02.2019 15:32
В Волгоградской области предприниматель задолжал зарплату 17 сотрудникам21.02.2019 12:55
Губернатор и силовики Волгоградской области не нарушили традиции встречи 23 февраля21.02.2019 12:31
В дорожный фонд Волгограда перечислят почти 1 миллиард рублей21.02.2019 11:03
Волгоградские коммунисты хотят найти хозяина для памятника Ленина21.02.2019 10:43
В Волгограде нашли фальсифицированную красную икру21.02.2019 10:11
Сильный ветер обрушится на Волгоградскую область21.02.2019 09:55
0:1: жители Волгоградской области сравнили свои дороги с ростовскими21.02.2019 08:26
Дорожники в Волгоградской области готовятся к снегопаду и метели20.02.2019 20:16
В Волгограде в деле о репосте в соцсети поменяли судью20.02.2019 15:34
Прокуратура помогла дочери первого проректора вуза в Волгограде сделать выбор с учебой в России и Германии20.02.2019 11:03
В Волгограде у кинотеатра «Победа» появился новый собственник20.02.2019 10:41
Реклама