Волгоградцы поедут «На работу на велосипеде» в мае





«На работу на велосипеде» — так называется всероссийская акция, которая уже не первый раз проходит по всей стране. Волгоград в очередной раз присоединится к ней 17 мая этого года, сообщает ИА «Высота 102».

Цель акции — популяризация двухколесных транспортных средств, использование которых, по мнению многих, имеет массу преимуществ: улучшение здоровья, сокращение опозданий на работу из-за отсутствия пробок, экономия места на парковке.

Кстати, согласно мировой статистике, чаще всего для ежедневных поездок велосипеды используют работники инновационных организаций. Так что волгоградские компании имеют шанс получить в свои ряды инициативных, креативных сотрудников.

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