Губернатор и силовики Волгоградской области не нарушили традиции встречи 23 февраля

Общество 21.02.2019 12:31
689 10
21.02.2019 12:31
Сегодня на полигоне «Прудбой» проходят ставшие в последние годы традиционными в преддверии 23 февраля сборы с участием главы региона и руководителей силовых структур Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы Южного военного округа, проведены занятия по управлению огнем артиллерии, выполнению боевых стрельб из танков Т-90А, боевых машин пехоты БМП-3, нормативов по огневой подготовке, вождению боевых машин. Участников сбора также ознакомили с условиями жизни и быта личного состава в полевых условиях. Праздничной частью сбора стало поздравление губернатора Волгоградской области - героя России Андрея Бочарова с Днем защитника Отечества. Грамотами и ценными подарками наградили военнослужащих, добившихся высоких результатов в боевой и специальной подготовке.
Реклама
Популярное по теме
16.02.2019 09:39
29975 9
26.01.2019 13:37
26871 0
31.01.2019 13:57
21206 24
В Волгоградской области предприниматель задолжал зарплату 17 сотрудникам21.02.2019 12:55
В дорожный фонд Волгограда перечислят почти 1 миллиард рублей21.02.2019 11:03
Волгоградские коммунисты хотят найти хозяина для памятника Ленина21.02.2019 10:43
В Волгограде нашли фальсифицированную красную икру21.02.2019 10:11
Сильный ветер обрушится на Волгоградскую область21.02.2019 09:55
0:1: жители Волгоградской области сравнили свои дороги с ростовскими21.02.2019 08:26
Дорожники в Волгоградской области готовятся к снегопаду и метели20.02.2019 20:16
В Волгограде в деле о репосте в соцсети поменяли судью20.02.2019 15:34
Прокуратура помогла дочери первого проректора вуза в Волгограде сделать выбор с учебой в России и Германии20.02.2019 11:03
В Волгограде у кинотеатра «Победа» появился новый собственник20.02.2019 10:41
Волгоградская гордума проголосовала за стабильность в похоронном бизнесе20.02.2019 10:40
Волгоград подарил Москве трамвай за миллион рублей20.02.2019 10:18
В Волгограде суд закрыл группу в детском саду на три месяца20.02.2019 09:05
Гострудинспекцию в Волгоградской области «повернули лицом» к прокуратуре19.02.2019 16:38
За 2018 год аудитория мобильного приложения «Госуслуги» увеличилась почти вдвое19.02.2019 15:31
Реклама