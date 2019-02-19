Администрацию Волгограда суд обязал заняться ливневой канализацией





В течение ближайших 6 месяцев произвести инвентаризацию и определить эксплуатирующую организацию для надлежащего содержания объектов ливневой канализации на территории Волгограда суд обязал городскую администрацию, сообщает ИА «Высота 102». По информации старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксаны Чередининой, решением Центрального районного суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Бездействие администрации в отношении объектов ливневой канализации, которые долгое время считаются бесхозными, признано незаконным.

Прокуроры напомнили чиновникам, что в соответствии с положениями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» органам местного самоуправления городского округа предписывалось осуществить до 1 июля 2013 года инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), определить гарантирующую организацию, установить зоны ее деятельности.

Вместе с тем, несмотря на принятые ранее меры полная инвентаризация объектов ливневой канализации города до настоящего времени не произведена.

В результате сети ливневой канализации (коллекторы большого диаметра, внутриквартальная ливневая канализация, водопропускные трубы, дренажи) обслуживаются ненадлежащим образом. В период выпадения обильных осадков на городских проездах происходит застой воды и размыв грунтового и дорожного основания, так как существующая система водоотвода не способна обеспечить своевременный отвод ливневых вод.

По мере вступления судебного решения в законную силу, его исполнение будет взято прокуратурой Волгограда на контроль.