Общество 17.02.2019 13:25
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17.02.2019 13:25
Стала известна сумма штрафов, назначенных инспекций госжилнадзора по Волгоградской области ООО «Управление отходами Волгоград». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитражного суда Волгоградской области, мусорному регоператору предъявлены счета на 1 миллион 350 тысяч рублей. Госжилинспекция составила 135 протоколов об административном правонарушении в отношении ООО «Управление отходами Волгоград». Наказание по каждому правонарушению – штраф в 10 тысяч рублей. Соответствующие протоколы были выписаны 23 января, когда, в частности, в Волгограде еще не были ликвидированы последствия мусорного коллапса. Однако, как уже сообщало ИА "Высота 102", в ООО «Управление отходами Волгоград» не согласились с мерами наказания и обжаловали их в арбитражном суде Волгоградской области. Уже принято решение о рассмотрении этих дел в порядке упрощенного производства – то есть без вызова сторон.
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