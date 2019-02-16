Общество

Большинство кандидатов в кадровый резерв мэрии Волгограда не справились с написанием эссе

Общество 16.02.2019 10:43
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16.02.2019 10:43


Из 59 участников конкурса на включение в кадровый резерв мэрии Волгограда в финал прошли только 27. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, большинство желающих стать чиновниками не смогли подготовить домашнее задание – «эссе». Часть конкурсантов покинули проект после индивидуального собеседования и тестирования. Кто-то не справился с вопросами на знание законодательства о муниципальной службе, еще несколько человек не смогли раскрыть свои личностные и деловые качества.
На последнем этапе состязания соискатели вакансий презентуют членам жюри свои предложения по развитию города в различных сферах - молодежной политики, туризма, культуры, образования, спорта, экономики, управления муниципальным имуществом и др. 
На включение в кадровый резерв мэрии претендуют руководители учреждений, малых и средних предприятий, менеджеры-управленцы, юристы, финансисты, экономисты. Средний возраст кандидатов составляет 37 лет.
Открытый конкурс по отбору претендентов на замещение руководящих должностей администрация города объявила в конце декабря 2018 года. Его задача – привлечь к работе талантливых и квалифицированных специалистов, желающих внести свой личный вклад в развитие города.

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