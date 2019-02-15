В Волгограде боятся жаловаться на "зарплатное" рабство

Общество 15.02.2019 15:31
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15.02.2019 15:31
Недоумение в связи с отсутствием официальных жалоб по вопросу так называемого «зарплатного рабства» сегодня на пресс-конференции в Волгоградском управлении федеральной антимонопольной службы выразил руководитель ведомства Роман Лучников. Как сообщает ИА «Высота 102», главный антимонопольщик региона заметил, что, если судить по поступающим сигналам, в Волгограде идет массовый перевод организаций на зарплатные проекты одного из ведущих банков. «Люди недовольны, но никто ничего писать не хочет. Ни к нам, ни в трудинспекцию (это больше их вопрос). Но к нам, что удивляет, не обращаются конкуренты банка, в пользу которого все это делается властями», - сказал Роман Лучников. Руководитель УФАС на пресс-конференции также отметил пассивную позицию поставщиков товаров в крупные торговые сети, которые на словах сетуют, что их «зажимают», но не осмеливаются писать заявления, по факту которых антимонопольный орган мог бы начать действовать в рамках своих полномочий.
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