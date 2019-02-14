В Волгограде «Сбербанк» прекратил мучения инвалида и вернул ему 150 тысяч рублей















Видеосюжет от 24.01.2018





Волгоградец Василий Аникин спустя три года мучительных разбирательств смог вернуть незаконно взысканные с него «Сбербанком» 150 тысяч рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщила Екатерина Трубихова, представитель общественной организации «Кредитный правозащитник». «Банк перечислил всю сумму на счет Василия», - рассказала юрист.

Журналисты «Высоты 102» все это время отслеживали ситуацию – вместе с Василием и правозащитниками ходили на прием к замначальника ГУ МВД по региону , посещали судебные заседания с одной лишь целью – привлечь внимание компетентных органов к вопиющей истории, жертвой которой стал ни в чем не повинный человек в инвалидном кресле. В 2006 году бывший начальник Василия Аникина взял полмиллиона рублей кредита в "Сбербанке", подделав подпись инвалида в договоре поручительства. Об этом Аникин узнал только в 2014 году, когда получил решение суда о взыскании с него 530 тысяч рублей.

Примечательно, что кредит оформлялся в городе Котово, в котором Аникин ни разу не был. К тому же в силу своего заболевания Василий не может писать. Тем не менее, в «Сбербанке» фиктивной подписи не заметили. Банковский счет, на который Аникину приходила пенсия по инвалидности (единственный источник дохода) на некоторое время был арестован. С карточки мужчины ежемесячно взыскивались платежи по ссуде – всего с него сняли порядка 150 тысяч рублей.

Юристам-общественникам удалось добиться проведения почерковедческой экспертизы, которая доказала подделку подписи Василия. После чего последовала череда судебных тяжб, в которых «Сбербанк» до последнего отстаивал свои финансовые интересны, пытаясь обжаловать судебные решения, вынесенные в пользу инвалида.

К слову, бывший начальник Василия Аникина избежал судебного преследования за подделку подписи инвалида в связи с истечением срока давности по подобным делам.







