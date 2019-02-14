Судебные приставы «кошмарят» должников-автомобилистов прямо на дороге





Очередная совместная акция дорожных полицейских и ФССП на Нулевой Продольной магистрали в Волгограде вызвала неоднозначную реакцию автомобилистов. Как сообщает ИА «Высота 102», люди звонят в редакцию с возмущением. Со слов граждан, многие из которых узнали о том, что являются должниками, прямо на дороге, приставы требуют оплатить долги на месте. Если у человека нет с собой средств, ему предлагают расстаться с автомобилем. Транспорт впоследствии нужно будет забирать со штрафстоянки, что влечет за собой дополнительные расходы. Как заявил ИА «Высота 102» один из водителей, он намерен написать заявление в прокуратуру с просьбой дать оценку действиям сотрудников ДПС и службы судебных приставов. По мнению автомобилиста, нарушено его право на свободу передвижения, кроме того, его остановили, хотя он не нарушал правила дорожного движения. Получить комментарий в пресс-службе регионального управления ФССП пока не удалось.