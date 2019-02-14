В Волгоградской области ретивые коллекторы попали на деньги

Общество 13.02.2019 12:26
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13.02.2019 12:26
Штрафы на общую сумму в 630 тысяч рублей были назначены компаниям, работающим в сфере взыскания просроченной задолженности в Волгоградской области, в прошлом году за нарушение «правил обращения» с клиентами. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении ФССП, всего было составлено 13 протоколов о привлечении юридических лиц к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.57 КоАП РФ, из них по 12 назначено административное наказание.
Напомним, в реестре компаний, работающих в данной сфере в Волгоградской области, всего четыре фирмы. Одна из них, «Юридический центр «Мегаполис Консалт и Сервис», засветилась в громкой истории с долгами фонду капремонта. Коллекторы стали требовать с волгоградцев не только задолженность за капремонт, но и плату за свои услуги. Однако прокуратура Волгоградской области признала такие действия незаконными.
В УФССР напоминают, что, если вы считаете, что коллекторские агентства и кредитные организации нарушают ваши права, вы вправе обратиться в данное ведомство, куда переданы функции контроля за действиями коллекторов.
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